ديلي ميل: صلاح "السيئ" يكتب التاريخ.. ويحطم الأرقام

"إذا كان صلاح البعيد عن مستواه يحرز 20 هدفاً في الموسم ويكتب التاريخ مع ليفربول، ما ذا سيفعل إذا كان بكامل عافيته؟" هكذا بدأت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حديثها عن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والذي سجل 20 هدفاً للموسم السادس على التوالي متعادلاً مع الأسطورة إيان راش.

وسجل صلاح هدفاً في مرمى وولفرهامبتون يوم الأربعاء ليصل إلى هدفه رقم 20 في الموسم الحالي، ويعادل الأسطورة راش الذي سجل 20 هدفاً أو أكثر في 6 مواسم متتالية.

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وقالت "ديلي ميل" يوم الخميس: يمكن رؤية أن محمد صلاح لا يمر بأفضل حالاته هذا الموسم، لكن مع ذلك يسجل 20 هدفاً في موسم واحد وللموسم السادس على التوالي ليتعادل مع إيان راش، إنها إحصائية مثيرة للاهتمام وتستحق إبرازها.



وواصلت: وصل صلاح إلى الرقم 176 من الأهداف، في المركز السابع في تاريخ هدافي ليفربول متفوقاً على أساطير من كيني دالغليش ومايكل أوين، واليوم يستهدف تجاوز روبي فاولر وستيفن جيرارد اللذين يملكان 183 و186 هدفا على التوالي، ومن المتوقع أن ينهي النجم المصري موسمه الحالي بدخول قائمة الخمسة التاريخيين في ليفربول.

وأتبعت: ليفربول بحاجة إلى أهداف صلاح في الأشهر الثلاثة المقبلة لأنها ستكون عاملاً هاماً في الحفاظ على الموسم الحالي، ومن أهم الأهداف الحصول على مقعد في المربع الذهبي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وسجل صلاح 9 أهداف في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وهو أقل بعشرة أهداف مما أحرزه في ذات الفترة من الموسم الماضي.