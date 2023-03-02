زوجة حكيمي تحذف صوره بعد تهمة الاغتصاب

حذفت الممثلة الإسبانية هبة عبوك مجموعة من صورها مع زوجها اللاعب المغربي الدولي أشرف حكيمي من حسابها على "إنستغرام" بعد اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على شابة في باريس نهاية الأسبوع الماضي.

وفجرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية مساء الاثنين معلومات حصرية حول التحقيق مع حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بتهمة اغتصاب واعتداء جنسي، بعدما ذهبت فتاة إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الواقعة بحسب قولها.



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وظل حكيمي الذي كان في ساعة نشر الخبر يحضر حفل جوائز "الأفضل" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما دخل التشكيلة المثالية صامتاً ولم يعلق هو أو زوجته على الأخبار، إلا أن وسائل إعلام إسبانية كشفت بدء الممثلة بإجراءات الانفصال عن اللاعب الدولي.

وكتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الخميس: لم تتحدث عبوك إلى وسائل الإعلام بخصوص اتهام زوجها بالاغتصاب، إلا أنها قامت بتصرف قد يبين ما يدور بينهما، إذ حذفت الكثير من صور أشرف في إشارة إلى أنها ترغب بالابتعاد عنه بعد اتهام الشابة، أو أنها فعلاً بدأت إجراءات الانفصال.



وأكدت فاني كولين محامية حكيمي براءة موكلها من اتهامات الفتاة وأنه هادئ تماماً.