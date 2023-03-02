يوفنتوس يمدد عقد البرازيلي دانيلو حتى 2025

مدد يوفنتوس الإيطالي عقد دانيلو مدافع المنتخب البرازيلي مع الفريق حتى 2025، وذلك وفق ما أعلن عملاق تورينو الخميس.

وقال يوفنتوس في بيان: مدد دانيلو عقده حتى 2025. بالتالي، قصته معنا مستمرة، ولا يمكن أن يكون أكثر سعادة.

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والتحق ابن الـ31 عاماً بيوفنتوس في أغسطس 2019 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة لخمسة أعوام مقابل 37 مليون يورو تضمنت تخلي النادي الإيطالي عن البرتغالي جواو كانسيلو لصالح الـطرف الآخر.

وأحرز دانيلو مع يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي موسم 2019-2020، إضافة إلى الكأس الإيطالية في الموسم التالي وكأس السوبر عام 2020.

وبدأ البرازيلي مشواره الأوروبي في بورتو البرتغالي حيث لعب من 2011 حتى 2015 قبل الالتحاق بريال مدريد الإسباني لموسمين، ومن ثم سيتي قبل الاستقرار في تورينو.