أنشيلوتي: بنزيمة لا يقلقني

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن عدم شعوره بالقلق من معاناة الفريق أمام المرمى، وأشار إلى أنه يثق في عودة كريم بنزيمة لتسجيل الأهداف.

وفشل الريال في تسديدة كرة واحدة على المرمى في المباراة التي خسرها أمام برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا، وهي أول مرة يفشل فيها الفريق في التسديد على المرمى منذ عام 2010.

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وصنع الريال سبع فرص على المرمى في آخر مباريات الفريق بالدوري، ولكنهم سجلوا هدفا وحيدا فقط في المباراة التي تعادل فيها مع أتلتيكو مدريد 1-1.

ولعب بنزيمة طوال المباراتين بدون أن يسجل، ولكن فترة غيابه عن التهديف سبقها تسجيل هدفين في المباراة التي فاز بها الريال على ليفربول 5 - 2.

وسجل المهاجم الفرنسي الدولي، 18 هدفا في 26 مباراة هذا الموسم، ودافع أنشيلوتي عن أداء بنزيمة قبل مواجهة ريال بيتيس.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم السبت :من غير الممكن أن تكون في أفضل مستوياتك في كل مباراة. كريم لا يقلقني لأني أرى أنه في حالة جيدة.

وأضاف :إنه في حالة بدنية جيدة، أفضل مما كان عليه في النصف الأول من الموسم. على المستوى الهجومي، بشكل جماعي، نحن جيدون للغاية.

وأكد :نحن أكثر فريق تسجيلا للأهداف في الدوري. بنزيمة فشل في تسجيل الأهداف في بعض اللحظات المحددة، ليس أكثر. ولكن لا توجد مشكلة هجومية. سجلنا خمسة أهداف في أنفيلد.