مانشستر سيتي يهزم نيوكاسل ويواصل مطاردة أرسنال

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فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة.
وتقدم مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 15 عندما سدد فيل فودين كرة من على حدود منطقة الست ياردات لتصطدم بقدم سفين بوتمان، مدافع نيوكاسل قبل ان تعانق الشباك.
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وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 67 من تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر "60 نقطة" الذي يلعب لاحقا أمام بورنموث، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الخامس.
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