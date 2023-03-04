"طقوس غريبة".. أرتيتا لم يغير ملابسه منذ منتصف فبراير

كشف ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، أنه يرتدي نفس الملابس في المباريات التي يخوضها فريقه منذ منتصف فبراير الماضي.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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وقالت التقارير الصحافية البريطانية، إن المدرب الإسباني يستنفد كل الأفكار الممكنة لمساعدة فريق شمال لندن على الفوز بأول لقب منذ 2004، ويشمل ذلك تطبيق خرافة غريبة نوعا ما.

ويرتدي البالغ من العمر 40 عاما، نفس السترة والبنطال والحذاء منذ منتصف فبراير، بعد خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي 3-1 في 15 من الشهر الماضي.

وقال أرتيتا لصحيفة "التلغراف": أنا شخص منهجي وروتيني للغاية، عندما نفوز، لا أحب أن أغير ملابسي، أحب أن أحافظ على نفس السترة والبنطال والحذاء تماما كما كان من قبل، إذا خسرنا فأنا أغير ملابسي لشيء مختلف.

وعلقت "ذا صن"، قائلة: يبدو أن الطقوس الغريبة تؤتي ثمارها، حيث فاز أرسنال بـ 19 مباراة من أصل 25 في الدوري الإنجليزي، كما خرج فريق أرتيتا منتصرا في جميع مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري، وتنتظره مواجهة ضد بورنموث، يوم السبت، على ملعب الإمارات.

وأضافت الصحيفة: هذا يعني أن الإسباني لم يغير ملابسه سوى ست مرات في جميع المسابقات هذا الموسم.