خوفاً من السحر.. لاعبو فريق زامبي يدخلون الملعب بطريقة غريبة

شهدت مباراة كرة قدم في الدوري الزامبي، يوم السبت، واقعة غريبة، وذلك عندما قرر لاعبو فريق لوموانا راديانت دخول أرضية الملعب عبر قفز بوابة الملعب، بدلا من استخدام الممر الخاص بدخول اللاعبين، وذلك خوفا من السحر، حسب ما ذكرت التقارير الإعلامية.

ورغم ذلك، خسر فريق لوموانا راديانت مباراته أمام المستضيف غرين بوفالوس بهدفين لهدف.

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وذكر عدد من الصحافيين المتابعيين للدوري الزامبي عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن سبب رفض دخول فريق لوموانا راديانت للملعب عن طريق الممر، يعود إلى اعتقادهم بأن غرين بوفالوس يستخدم السحر للفوز بالمباريات.

ويحتل غرين بوفالوس المرتبة الثانية في ترتيب الدوري الزامبي، بينما يتواجد لوموانا راديانت في المركز الـ 17 "قبل الأخير".

كما سخر الحساب الخاص بنادي غرين بوفالوس من طريقة دخول الضيوف إلى ملعبهم، وقام بنشر الصور عبر "فيس بوك"، مع التعليق: إذا فاتتك مباراة غرين بوفالوس أمام لوموانا راديانت، نوضح أن لاعبي لوموانا راديانت رفضوا الدخول إلى الملعب عبر نفق اللاعبين، وقرروا القفز عبر البوابة.