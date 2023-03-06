الأجواء متوترة.. بيريز يجتمع بأنشيلوتي في غرفة الملابس

كشفت تقارير إعلامية، يوم الاثنين، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، غير راض عن أداء الفريق في الفترة الأخيرة ومن عمل كارلو أنشيلوتي، ودخل في اجتماع مع المدرب الإيطالي في باب غرفة الملابس عقب تعادل نادي العاصمة الإسبانية مع ريال بيتيس، يوم الأحد.

وابتعد ريال مدريد بفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر، بعد تعادله السلبي خارج أرضه مع ريال بيتيس، وكان قبلها خسر مواجهة ذهاب نصف نهائي كأس الملك أمام غريمه برشلونة بهدف نظيف على أرضه ووسط جماهيره، وسبقها التعادل مع أتلتيكو مدريد 1-1 في الدوري.

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وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية في تقرير نشرته: عقب مباراة بيتيس، نزل بيريز إلى غرف ملابس الفريق في استاد بينتو فيامارين، حيث أجرى حديثا مطولا مع كارلو أنشيلوتي، الذي لا يعيش أوقاتا طيبة مع رئيس ريال مدريد مؤخرا.

وأضاف التقرير: إنه ليس شيئا يفعله بيريز في كل مباراة، ولكن في مواقف محددة، ولم يعجب بيريز بعض القرارات التي اتخذها المدرب الإيطالي في المباريات الأخيرة، وأخبر أنشيلوتي بذلك، حتى أن الحوار الذي دار بين الرئيس والمدرب أخر ظهور أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، حيث ظهر بعد مانويل بيليغريني، مدرب بيتيس، على عكس المعتاد.

وكشفت الشبكة الإعلامية أن الأجواء توترت بعد الهزيمة بثلاثية لهدف أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر، الخسارة جعلت بيريز غاضبا للغاية، وكان التوتر سائدا في رحلة عودة الفريق إلى مدريد.

وواصل التقرير: جرت الحلقة الأخيرة من هذه الحرب الباردة في الأسبوع الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو، بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد، نقل بيريز مشاعره إلى المقربين منه، أنه لم تعجبه تشكيلة أنشيلوتي والتغييرات التي أجراها خلال الديربي، خاصة وأن رئيس ريال مدريد اعتبرها مباراة هامة لمواصلة المنافسة من أجل لقب الدوري.