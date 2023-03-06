باريس يعلن خضوع نيمار لجراحة وغيابه حتى نهاية الموسم

أعلن باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الاثنين، استبعاد المهاجم نيمار حتى نهاية الموسم حيث من المقرر أن يخضع الدولي البرازيلي لجراحة في الكاحل ستبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

ولم يلعب نيمار، الذي سجل 13 هدفا وصنع 11 في الدوري الفرنسي هذا الموسم، منذ الفوز 4-3 على ليل الشهر الماضي، وغاب عن آخر مباراتين لباريس سان جيرمان.

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وقال باريس سان جيرمان في بيان: نيمار جونيور تعرض لنوبات عدة من عدم الاستقرار في كاحله الأيمن في السنوات الأخيرة. بعد آخر إصابة تعرض لها في 20 فبراير، أوصى الطاقم الطبي، بإجراء جراحة لعلاج الأربطة لتجنب خطر تكرار الإصابة. أكد جميع الخبراء الذين تم استشارتهم هذه الضرورة. من المتوقع غيابه من ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل عودته إلى التدريبات.