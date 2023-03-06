تن هاغ: سقوط يونايتد أمام ليفربول "غير احترافي"

وصف إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد أداء فريقه بأنه غير احترافي عقب أسوأ هزيمة للنادي في الدوري الإنجليزي منذ 1931 بنتيجة 7-صفر من ليفربول في ملعب أنفيلد يوم الأحد.



وجاءت الهزيمة الصادمة بعد أسبوع رائع لفريق تن هاغ شهد فوزه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية على حساب نيوكاسل يونايتد ووسط تطلعات بالمنافسة على لقب الدوري في الرمق الأخير.



وتأخر يونايتد 1-صفر في الشوط الأول ثم انهار تماما بعد الاستراحة.



وأبلغ تن هاغ مؤتمرا صحفيا: النتيجة واضحة تماما، هذا ليس احترافيا. لم نتحل بالاحترافية في اتخاذ القرارات، عند التحرك للأمام وترك مساحات في الخلف، في وسط الملعب وعدم العودة، بعد التأخر 3-صفر هربت المباراة منا.



وأضاف: لكن بعد ذلك يجب أن يتماسك الفريق وهذا ما لم يحدث، وكانت مفاجأة بالنسبة لي، لم أشاهد هذا المستوى من فريقي، لا أعتقد أن هذا مانشستر يونايتد، لذا فالموقف كان سيئا وبائسا.



ووصل يونايتد إلى أنفيلد بعد 11 مباراة دون هزيمة وتشمل الفوز بلقب كأس الرابطة وانتفاضة أمام وست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي.



ويرى تن هاغ أن الأداء كان مقبولا في الشوط الأول لكن الأوضاع تغيرت للأسوأ بعد الاستراحة، وواصل: لم يتعاون اللاعبون سويا ولم يلتزموا بواجباتهم، الكثير من الأشياء أغضبتني، مثل استقبال الأهداف بسهولة كبيرة.



وختم: حققنا الكثير من النتائج الجيدة الأسبوع الماضي وبمستويات كبيرة، لكن مستوى اليوم سيئ حقا.

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