حكم نهائي دوري الأبطال 2020 يدير قمة بايرن وباريس

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن الا تحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن الإيطالي دانييلي أورساتو، حكم مباراة بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020، سيدير مباراة الفريقين المقررة يوم الأربعاء.
ويلتقي بايرن ميونخ بملعبه مع باريس سان جيرمان مساء الأربعاء في إياب دور الستة عشر من البطولة الأوروبية، علما بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز بايرن 1 - صفر في باريس.
مادة اعلانية
وكان بايرن ميونخ قد تغلب على باريس سان جيرمان 1 - صفر في نهائي دوري الأبطال عام 2020 في لشبونة ليتوج بلقب البطولة للمرة السادسة في تاريخه.
وكان من المفترض أن تقام تلك المباراة في إسطنبول لكن تقرر نقلها إلى لشبونة وأقيمت بدون جماهير بسبب جائحة كورونا.
اقرأ أيضاً
-
بايرن يتجاوز شتوتغارت ويستعيد صدارة "البوندسليغا"استعاد بايرن ميونخ حامل اللقب موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه شتوتغارت 2 - 1 يوم السبت بالمرحلة الثالثة والعشرين من ... رياضة
-
بافارد: لن أترك بايرن في "منتصف الرحلة"أكد المدافع الفرنسي الدولي بنجامين بافارد أن هدفه البقاء مع بايرن ميونخ الالماني، نافيًا التكهنات بأنه سيغادر بافاريا في الصيف، مضيفًا الخميس "لم أقل ... رياضة عالمية
-
سومر يكشف عن طبيعة علاقته بنوير.. وهدفه مع بايرنأعرب الحارس السويسري الدولي يان سومر عن رضاه بشأن الأسابيع الأولى له مع بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، عقب انتقاله لصفوف النادي ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية