حكم نهائي دوري الأبطال 2020 يدير قمة بايرن وباريس

أعلن الا تحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن الإيطالي دانييلي أورساتو، حكم مباراة بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020، سيدير مباراة الفريقين المقررة يوم الأربعاء.

ويلتقي بايرن ميونخ بملعبه مع باريس سان جيرمان مساء الأربعاء في إياب دور الستة عشر من البطولة الأوروبية، علما بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز بايرن 1 - صفر في باريس.

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وكان بايرن ميونخ قد تغلب على باريس سان جيرمان 1 - صفر في نهائي دوري الأبطال عام 2020 في لشبونة ليتوج بلقب البطولة للمرة السادسة في تاريخه.

وكان من المفترض أن تقام تلك المباراة في إسطنبول لكن تقرر نقلها إلى لشبونة وأقيمت بدون جماهير بسبب جائحة كورونا.