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من لقاء سابق لصن داونز والأهلي المصري

صن داونز يفتح مدرجاته مجاناً أمام الأهلي المصري

القاهرة - رويترز
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أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي يوم الاثنين عن السماح لجماهيره بدخول مباراة الأهلي المصري في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم السبت المقبل دون تذاكر شرط ارتداء المشجعين اللون الأصفر.

وكتب صن داونز عبر حسابه على "تويتر": الجماهير ستحصل على تذاكر مجانية إذا ارتدوا اللون الأصفر يوم السبت. تعالوا إلى الملعب يوم 11 مارس قبل الساعة 14:00 وأنتم ترتدون اللون الأصفر أو شعار صن داونز واستمتعوا بهذه القمة الإفريقية المثيرة مجانا. ننتظر رؤيتكم.

ويتصدر صن داونز المجموعة الثانية وله سبع نقاط ويتقدم بنقطة على الهلال السوادني وثلاث نقاط على الأهلي، وصيف النسخة الماضية للبطولة، بينما يقبع القطن سبور الكاميروني في المركز الأخير دون نقاط.

وتعادل صن داونز 2-2 مع الأهلي في لقاء الجولة الثالثة الذي جمع بينهما على ملعب السلام في القاهرة.

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