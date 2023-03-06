قذيفة مانسيني تقود روما للفوز على يوفنتوس

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تغلب روما على ضيفه يوفنتوس 1 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ورفع روما رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف لاتسيو صاحب المركز الثالث، وبفارق ثلاث نقاط خلف إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.
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على الجانب الأخر، تجمد رصيد يوفنتوس عند 35 نقطة في المركز السابع. كان قد تم خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس بسبب مخالفات مالية.
وسجل جانلوكا مانسيني هدف المباراة الوحيد لروما في الدقيقة 53.
وشهدت المباراة تعرض مويس كين لاعب يوفنتوس للطرد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، بعد دقيقة واحدة من نزوله بسبب ضربه للاعب روما بدون كرة.
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