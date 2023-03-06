ليفربول يتوعد مشجعاً اصطدم بروبرتسون بعقوبة قاسية

أعلن ليفربول أنه سيحدد هوية مشجع اقتحم أرض الملعب واصطدم بلاعبي فريقه أثناء احتفالهم بهدفهم السابع أمام مانشستر يونايتد وكاد أن يتسبب في إصابة آندي روبرتسون وسيمنعه من دخول أنفيلد مدى الحياة.
وأثناء احتفال اللاعبين بالهدف السابع خلال الفوز 7-صفر يوم الأحد، ركض المشجع إلى أرض الملعب وانزلق واصطدم بروبرتسون الذي سقط وهو يمسك كاحله، رغم أن اللاعب الأسكتلندي استكمل المباراة.
وقال ليفربول في بيان: لا يوجد عذر لهذا السلوك غير المقبول والخطير. سلامة وأمن اللاعبين والزملاء والمشجعين أمر بالغ الأهمية.
وأضاف: سيتبع النادي الآن إجراءات العقوبات الرسمية الخاصة به وقد حظر حساب الجاني المزعوم حتى استكمال هذه العملية. إذا ثبتت إدانته بارتكاب جريمة دخول الملعب دون إذن، فستضاف لسجله وسيتم حظره مدى الحياة من أنفيلد وجميع ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز. هذه الأفعال خطيرة وغير قانونية ولها عواقب وخيمة.
وحاول مشرفو الأمن إبعاد المشجع، بينما ظهر الغضب على وجه يورغن كلوب مدرب ليفربول عندما حاول مساعد الحكم تهدئته.
وعززت النتيجة آمال ليفربول في إنهاء الدوري بالمربع الذهبي، حيث بات خامسا بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب، ويملك فريق المدرب كلوب مباراة واحدة مؤجلة.
وسيلعب ليفربول خارج أرضه في ضيافة بورنموث يوم السبت المقبل.
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