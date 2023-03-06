وفاة لاعب عاجي خلال مباراة كرة قدم

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توفي مصطفى سيلا مدافع راسينغ أبيدجان جراء تعرضه لوعكة صحيّة خلال مباراة كان يخوضها فريقه ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى العاجي حسب ما أفاد ناديه مساء الأحد.
وقدّم النادي تعازيه لأسرة اللاعب في بيان جاء فيه: تُوفي مدافعنا مصطفى سيلا هذه الأمسية إثر وعكة صحية تعرض لها داخل الملعب خلال مباراة راسينغ أبيدجان أمام سول أف سي.
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من جهته، أكد رئيس النادي لوغوسينا سيسيه لوكالة "فرانس برس": خلال نقله إلى المستشفى، توفي مصطفى. انضم إلى النادي في سبتمبر الماضي وكان يبلغ 21 عاماً.
وتوج راسينغ أبيدجان الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى منذ موسم 2018-2019، بطلاً في عام 2020، علماً أنه يحتل المركز السابع هذا الموسم.
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