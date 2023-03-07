أسطورة ليفربول: صلاح ألغى إنجازاتي وحولني إلى متفرج

كشف روبي فاولر، أسطورة ليفربول السابق، عن سعادته بعدما حطم النجم المصري محمد صلاح رقمه كأكبر هداف في تاريخ ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيراً إلى أن الأخير جرده من إنجازه كما فعل مع ستيفن جيرارد في فترة سابقة، لكنه يستحق ذلك وأن الجناح المصري أصبح أحد أساطير ليفربول.

وسجل صلاح 129 هدفاً في الدوري الإنجليزي خلال 205 مباريات، وهو رقم أقل بـ61 مباراة من فاولر الذي أحرز 128 هدفاً، كما أصبح ثاني لاعب في ليفربول بعد الأسطورة إيان راش يسجل 20 هدفاً في الموسم في 6 مواسم متتالية.

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وقال فاولر لموقع "ذا أثلتيك": عندما جاءت لحظة تحطيم رقمي التاريخي، كنت في المدرجات أشاهد ذلك، إنها لحظة عظيمة، حتى عندما سألني الناس عن شعوري بعدما أصبح صلاح الهداف التاريخي فأنا أجيب بأنني سعيد للغاية، سعيد أنه جردني من رقمي القياسي لأنني مشجع لليفربول وأريد أن يسجل المهاجمون أكبر قدر من الأهداف.

وواصل: ليس أنا فقط، الأسبوع الماضي جرد ستيفن جيرارد من رقمه التاريخي في عدد الأهداف الأوروبية للنادي، واليوم حان دوري، صلاح أسطورة من أساطير ليفربول وما يفعله اليوم يخلد ذكراه في تاريخ النادي لسنوات طويلة.



وأتبع فاولر الذي لعب مع ليفربول على فترتين: عندما أجيب بمثل هذه الإجابة فأنا لست دبلوماسياً، لقد خضت مسيرة رائعة لكنها الآن تخص محمد صلاح، وكلما أحرز المزيد من الأهداف فهذا يعني أن الفريق سيحقق آمال جماهيره وأنا واحد منهم.

وأردف فاولر بحديثه عن صلاح: يفعل أشياء لا تصدق، لقد رفع السقف بطريقة لا مثيل لها، وعندما ينخفض مستواه ولو قليلاً مثل الموسم الحالي، فإن الناس تسارع إلى انتقاده وهذا دليل على أنهم اعتادوا على مشاهدته في القمة.

ويفصل صلاح، سابع هدافي ليفربول عبر التاريخ، 5 أهداف عن فاولر و8 أهداف عن ستيفن جيرارد ومن المتوقع أن يحطم رقميهما ويدخل قائمة أعلى خمسة هدافين في تاريخ النادي الأحمر.