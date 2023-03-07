اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الأهلي المصري
الأهلي يملك 44 في صدارة الترتيب

الأهلي يهزم المقاولون ويتصدر الدوري المصري

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عزز الأهلي صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشرة للدوري.

وسجل هدفي الأهلي علي معلول في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء، وفاروق كابور، لاعب المقاولون العرب، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22 ، فيما سجل هدف المقاولون العرب جون أوكولي في الدقيقة 43.

ورفع الأهلي رصيده إلى 44 نقطة في صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط أمام بيراميدز وفيوتشر، وتوقف رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة في المركز السادس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فاغنر تسيطر على نصف باخموت.. وواشنطن: معركة رمزية فاغنر تسيطر على نصف باخموت.. وواشنطن: معركة رمزية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط