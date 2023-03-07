الأهلي يهزم المقاولون ويتصدر الدوري المصري

عزز الأهلي صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشرة للدوري.

وسجل هدفي الأهلي علي معلول في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء، وفاروق كابور، لاعب المقاولون العرب، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22 ، فيما سجل هدف المقاولون العرب جون أوكولي في الدقيقة 43.

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ورفع الأهلي رصيده إلى 44 نقطة في صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط أمام بيراميدز وفيوتشر، وتوقف رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة في المركز السادس.