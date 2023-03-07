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جماهير النادي الألماني في مباراة الذهاب

إيطاليا تمنع جماهير أينتراخت من حضور مباراة نابولي

روما - رويترز
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أعلن أينتراخت فرانكفورت يوم الثلاثاء أنه لن يتم السماح لمشجعيه بحضور مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع الماضي مع تخطيط وزارة الداخلية الإيطالية بعدم بيع تذاكر لجماهير الفريق الزائر.

وكان فرانكفورت، الذي خسر ذهابا 2-صفر في ألمانيا، يتوقع حضور أقل من ثلاثة آلاف من مشجعيه في مباراة الإياب.

وقال النادي الألماني في بيان: أبلغ اليويفا نادي أينتراخت فرانكفورت مساء الاثنين أن وزارة الداخلية الإيطالية ستصدر قرارا يوم الثلاثاء بمنع النادي الإيطالي من بيع تذاكر لمشجعي أينتراخت فرانكفورت في مباراة الإياب في 15 مارس.

وأضاف: سيعلق فرانكفورت بشكل أكبر على هذا التطور بمجرد توفر التفاصيل المتعلقة بالقرار.

واشتبك مشجعون من الفريقين قبل مباراة الذهاب في فرانكفورت ووصفت الشرطة المواجهة بأنها تحمل خطورة كبيرة.

ويعيش فرانكفورت، الفائز بلقب الدوري الأوروبي العام الماضي، فترة رائعة ويحظى بدعم هائل من مشجعيه في مبارياته خارج أرضه.

وسافر عشرات الآلاف من مشجعي أينتراخت خلفه إلى إشبيلية لخوض النهائي الأوروبي رغم أن حصة النادي كانت تبلغ عشرة آلاف تذكرة.

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