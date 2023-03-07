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فينيسيوس في لقطة سابقة مع مدافع أوساسونا

تصرفات فينيسيوس تزعج لاعبي ريال مدريد.. وأنشيلوتي يوبخه

العربية.نت
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كشفت تقارير إعلامية، يوم الثلاثاء، أن لاعبي ريال مدريد انزعجوا من سلوك زميلهم البرازيلي فينيسيوس جونيور في المباريات الأخيرة للفريق واحتجاجه المستمر على الحكام وردود فعله ضد الخصوم.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية تقريراً عبر موقعها الإلكتروني، وقالت: تركت تصرفات الجناح البرازيلي سلسلة من ردود الأفعال بين زملائه، بعد تصرفاته مع الحكم عقب التعادل مع ريال بيتيس بدون أهداف.

سيبايوس سحب فينيسيوس بعد احتجاجه على قرارت الحكم
سيبايوس سحب فينيسيوس بعد احتجاجه على قرارت الحكم

وأظهرت اللقطات التلفزيونية أن لاعبي ريال مدريد انزعجوا من تصرفات زميلهم، حيث سحب سيبايوس البرازيلي فينيسيوس الذي دخل في نقاش حاد مع الحكم على الرغم من حصوله على بطاقة صفراء، في الوقت الذي كان المدافع الألماني روديغر يرفع ذراعه خوفاً من أن ينتهي الأمر بطرد فينيسيوس، بينما لم يرغب فالفيردي حتى في النظر إلى تصرفات صاحب الـ "22 عاما".

وأضافت "سبورت": عندما سحب سيبايوس زميله فينيسيوس إلى غرفة الملابس، وبخه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائلا: مرة أخرى، مرة أخرى"، في إشارة إلى المناسبات التي لا تعد ولا تحصى التي لعب فيها اللاعب دور البطولة في بعض حالات الجدل على أرضية الملعب.

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