اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نوير بايرن لايبزيغ
نوير سيغيب حتى نهاية الموسم

رئيس بايرن الشرفي: نوير يشعر بالندم

ميونخ - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد أولي هوينيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ الألماني أنه لا يشك في عودة حارس المرمى مانويل نوير بعد تعافيه من الإصابة التي أنهت موسمه، مشيراً إلى أن الأخير يشعر بالندم.

وقال هوينيس مساء الاثنين في فعالية نظمتها صحيفة "أبندتسايتونغ" في ميونخ :نحن جميعا نأمل في أن يستعيد نوير لياقته كما كان، وبعدها سيتولى حراسة مرمى بايرن ميونخ مجددا.

ويغيب نوير حتى نهاية الموسم بسبب إصابته بكسر في الساق خلال ممارسة التزلج في فترة الإجازة عقب المشاركة في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

ويرى هوينيس أن المقابلة المثيرة للجدل التي أجراها نوير، والتي انتقد فيها مسؤولي بايرن بسبب الاستغناء عن خدمات مدرب حراس المرمى توني تابالوفيتش، لا تمثل مشكلة، مشيرا إلى أنه لا يرى صدعا بين الحارس وأوليفر كان الرئيس التنفيذي للنادي، وأكد أن اللاعب نادم على ذلك.

وبعد إصابة نوير، تعاقد بايرن ميونخ مع الحارس يان سومر من بوروسيا مونشنغلادباخ والذي اعتبره هونيس "ضربة حظ" وأضاف: أقدر يان سومر كثيرا، لكن لا يجب نسيان: مانويل هو مانويل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سفيرة ليوم واحد.. احتفال خاص من السفارة البريطانية في لبنان بيوم المرأة سفيرة ليوم واحد.. احتفال خاص من السفارة البريطانية في لبنان بيوم المرأة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط