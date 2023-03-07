رئيس بايرن الشرفي: نوير يشعر بالندم

أكد أولي هوينيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ الألماني أنه لا يشك في عودة حارس المرمى مانويل نوير بعد تعافيه من الإصابة التي أنهت موسمه، مشيراً إلى أن الأخير يشعر بالندم.

وقال هوينيس مساء الاثنين في فعالية نظمتها صحيفة "أبندتسايتونغ" في ميونخ :نحن جميعا نأمل في أن يستعيد نوير لياقته كما كان، وبعدها سيتولى حراسة مرمى بايرن ميونخ مجددا.

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ويغيب نوير حتى نهاية الموسم بسبب إصابته بكسر في الساق خلال ممارسة التزلج في فترة الإجازة عقب المشاركة في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

ويرى هوينيس أن المقابلة المثيرة للجدل التي أجراها نوير، والتي انتقد فيها مسؤولي بايرن بسبب الاستغناء عن خدمات مدرب حراس المرمى توني تابالوفيتش، لا تمثل مشكلة، مشيرا إلى أنه لا يرى صدعا بين الحارس وأوليفر كان الرئيس التنفيذي للنادي، وأكد أن اللاعب نادم على ذلك.



وبعد إصابة نوير، تعاقد بايرن ميونخ مع الحارس يان سومر من بوروسيا مونشنغلادباخ والذي اعتبره هونيس "ضربة حظ" وأضاف: أقدر يان سومر كثيرا، لكن لا يجب نسيان: مانويل هو مانويل.