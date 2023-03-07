سرقة صندوق أموال فيردر بريمن من غرفة الملابس

ذكر تقرير إعلامي يوم الثلاثاء أن صندوق النقود الخاص بفريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم تمت سرقته من غرف تغيير الملابس.

وذكر التقرير الذي نشرته بوابة "دايش شتوبه" الإخبارية أن الفريق كان لديه مبلغ منخفض من خمسة أرقام في غرفة تغيير ملابس وأن الحادث وقع قبل عدة أشهر، وذلك وفقا لما ذكره رئيس لجنة الكشافة والمواهب كليمينز فريتز.

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ويحتوي صندوق الأموال على الغرامات التي يدفعها الذين يتأخرون عن الحضور أو من يضرون زملاءهم بالفريق. وعقب الموسم تقوم العديد من الفرق بالتبرع بالمبلغ الكلي، أو استخدام تلك الأموال في دفع تكاليف الرحلات والعطلات الشتوية المشتركة.

وقال فريتز لـ"دايش شتوبه": نعم، اختفى صندوق الأموال قبل عدة أشهر. ولا نعلم أين هو.

وأضاف: يجب أن نكون أكثر حذرا وأن يكون لدينا المزيد من المناطق المحظورة.

وتحقق الشرطة في الواقعة، ولكنها لم تتوصل إلى نتائج حتى الآن.

وفي الأغلب يصعب الوصول لغرف خلع الملابس للأشخاص الذين لا يسمح لهم التواجد بالمنطقة.

وقال فريتز : الوضع أزعجنا قليلا وأيضا تسبب في بعض الاضطرابات وقتها.