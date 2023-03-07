قمة ثأرية بين بايرن وباريس.. وتوتنهام يواجه ميلان

يتجدد الصراع بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي عندما يلتقي الفريقان يوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كما يلتقي توتنهام الإنجليزي ميلان الإيطالي في مواجهة أخرى ضمن جولة الإياب.

وتقام مباراة بايرن وسان جيرمان على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، علما أن مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس انتهت بفوز بايرن ميونخ 1 - صفر.

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ولا شك في أن مباراة الأربعاء تحمل الكثير من الإثارة في ظل طموح كل من الفريقين والطبيعة الثأرية للمواجهة.

فقد شهدت المنافسات الأوروبية العديد من المواجهات بين الفريقين، آخرها في دور الثمانية لدوري الأبطال في 2021 وكذلك في نهائي البطولة نفسها علام 2020.

ويسعى كل من الفريقين خلال مباراة الأربعاء إلى الثأر من الآخر وحسم التأهل إلى دور الثمانية على حسابه.

فمن جانب باريس سان جيرمان، يسعى الفريق الفرنسي للثأر للهزيمة المؤلمة التي تعرض لها أمام بايرن ميونخ صفر - 1 في النهائي الذي جمع بينهما في 23 أغسطس 2020 على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة.

بينما يسعى بايرن ميونخ للثأر لهزيمته أمام سان جيرمان في آخر مواجهة سابقة جمعت بينهما، وذلك في دور الثمانية بدوري الأبطال في الموسم قبل الماضي.

فقد فاز سان جيرمان ذهابا 3 - 2 في ميونخ ثم خسر إيابا صفر - 1 في باريس ليتعادل الفريقان 3 - 3 في مجموع المباراتين ويتأهل باريس سان جيرمان للدور قبل النهائي بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وأعاد الفوز الذي حققه بايرن على سان جيرمان في عقر داره في 14 فبراير الماضي ذكريات نهائي 2020 بشكل كبير لأكثر من سبب.

فقد حُسمت المباراة بهدف وحيد للاعب سان جيرمان السابق كينغسلي كومان، والذي كان قد حسم أيضا نهائي 2020.

كذلك أعلن الاتحاد الأوروبي (يويفا) يوم الاثنين أن الإيطالي دانييلي أورساتو، حكم مباراة بايرن وسان جيرمان في نهائي 2020، سيدير مباراة الفريقين الأربعاء.

ويتطلع باريس سان جيرمان إلى قلب موازين المواجهة لصالحه، معلقا الآمال على تألق نجميه الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي، علما أنه يفتقد جهود النجم البرازيلي نيمار، الذي تأكد غيابه حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وكاد كيليان مبابي أن يدرك التعادل لسان جيرمان قبل سبع دقائق من نهاية مباراة الذهاب لكن هدفه ألغي، لكن لا شك في أنه يشكل عنصر تهديد رئيسيا لبايرن ميونخ في مباراة الأربعاء خاصة بعد انفراده برقم قياسي مميز.

فقد سجل مبابي الهدف الرابع لسان جيرمان في المباراة التي انتهت بالفوز على نانت 4 - 2 يوم السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الفرنسي، لينفرد بلقب الهداف التاريخي لسان جيرمان برصيد 201 هدف ومتفوقا بفارق هدف واحد على النجم الأوروغوياني إدينسون كافاني.

وحرص كل من الفريقين على الاستعداد بأفضل شكل ممكن لمواجهة الأربعاء عبر المنافسات المحلية في الأيام الأخيرة.

فقد حقق بايرن ميونخ الفوز على يونيون برلين 3 - صفر وشتوتغارت 2 - 1 في مباراتيه الماضيتين بالدوري الألماني، كما حقق سان جيرمان ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري الفرنسي أمام ليل 4 - 3 ومارسيليا 3 - صفر ونانت 4 - 2.

وتشهد جولة إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال غدا مواجهة مثيرة أخرى تجمع بين توتنهام وضيفه ميلان، الذي أنهى مباراة الذهاب فائزا على منافسه الإنجليزي 1 - صفر.

ويتطلع ميلان عبر مباراة الأربعاء إلى الحفاظ على تقدمه وحسم بطاقة التأهل لمصالحة جماهيره بعد أن قطع فيورنتينا سلسلة انتصاراته وتغلب عليه 2 - 1 يوم السبت الماضي في الدوري الإيطالي.

أما توتنهام، فلا شك أنه سيقدم كل ما لديه أملا في قلب الموازين لصالحه على ملعبه ووسط جماهيره، خاصة بعد تلقي صدمتين متتاليتين بالهزيمة أمام شيفيلد يونايتد صفر - 1 في بداية مارس الجاري في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، وأمام وولفرهامبتون صفر - 1 يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي.