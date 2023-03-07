مولر: مبابي أفضل من ميسي

ربما يكون كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان من بين أكثر اللاعبين الممتعين في العالم، لكن بايرن ميونيخ لن يكتفي بالإعجاب بمهاراته عندما يستضيف بطل ألمانيا نظيره الفرنسي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.



وشارك المهاجم الفرنسي البالغ عمره "24 عاما" كبديل في الشوط الثاني في مباراة الذهاب والتي فاز فيها بايرن 1-صفر في عودته من الإصابة.



ويأمل بطل فرنسا أن يقوده مبابي، الذي أحرز 30 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، لقلب الأوضاع وخطف بطاقة التأهل من ألمانيا.



وأبلغ توماس مولر لاعب بايرن مؤتمرا صحافيا يوم الثلاثاء عند سؤاله عن أفضل لاعب في باريس سان جيرمان الذي يضم أيضا ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار "الأكثر إثارة هو كيليان".



وأضاف: أعتقد أنه قرار سهل نسبيا. الأمر يتعلق بسرعته المذهلة واقترانها باتخاذه القرارات الصحيحة في منطقة الجزاء، وتحركه في المنطقة التي يجب على المهاجم الوجود فيها. الأمر لا يتعلق بالاستمتاع بمشاهدته بل بفعاليته أيضا. الجميع يحب مشاهدته لكننا لن نشاهده يوم الأربعاء. سنسبب له المشاكل. إذا سارت خطتنا بشكل جيد فلن يستمتع.



وأصبح مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان عندما وصل إلى 201 هدف بجميع المسابقات يوم السبت الماضي خلال الفوز على نانت والذي حافظ للفريق على صدارة الدوري.



وقال مولر: مبابي لاعب يشكل خطورة بالنسبة لنا. إنه يسجل أغلب أهداف باريس وعلينا أن نخطط لكيفية إيقافه لكنها رياضة جماعية. الأمر يتعلق أيضا بمنعه من الحصول على الكرة والمساحات.



وسيغيب نيمار عن باريس سان جيرمان بسبب إصابة في الكاحل ستبعده حتى نهاية الموسم.



وقال يوليان ناغلسمان مدرب بايرن: غياب نيمار لا يغير من الأمر كثيرا. حقيقة أن مبابي سيلعب منذ البداية تغير الأمور. مبابي يملك صفات فريدة لكن الأمر يتعلق بحل المشكلة بشكل جماعي وأعتقد أننا مستعدون.

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