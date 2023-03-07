ناغلسمان: ماني ليس جاهزاً للبدء أساسياً أمام باريس

وضع القراءة
100% حجم الخط
يعتقد جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ أن السنغالي ساديو ماني ليس جاهزا ليكون في التشكيل الأساسي للفريق في مباراته أمام باريس سان جيرمان المقرر إقامتها الأربعاء في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وقال ناغلسمان في مؤتمر صحافي عقد يوم الثلاثاء: إنه يستعيد الإيقاع تدريجياً. لا أعتقد أنه سيبدأ، ولكن هذا الأمر لم يتم حسمه بعد.
مادة اعلانية
وأضاف: من المهم أيضا أن نجلب الجودة من مقاعد البدلاء. إذا لم يبدأ ساديو المباراة من البداية، يمكنه أن يكون لاعبا حاسما عندما يشارك من على مقاعد البدلاء.
وتغلب بايرن ميونخ على سان جيرمان بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت بباريس.
اقرأ أيضاً
-
قمة ثأرية بين بايرن وباريس.. وتوتنهام يواجه ميلانيتجدد الصراع بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي عندما يلتقي الفريقان يوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة ... رياضة عالمية
-
رئيس بايرن الشرفي: نوير يشعر بالندمأكد أولي هوينيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ الألماني أنه لا يشك في عودة حارس المرمى مانويل نوير بعد تعافيه من الإصابة التي أنهت موسمه، مشيراً إلى ... رياضة عالمية
-
حكم نهائي دوري الأبطال 2020 يدير قمة بايرن وباريسأعلن الا تحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن الإيطالي دانييلي أورساتو، حكم مباراة بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية