ناغلسمان: ماني ليس جاهزاً للبدء أساسياً أمام باريس

يعتقد جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ أن السنغالي ساديو ماني ليس جاهزا ليكون في التشكيل الأساسي للفريق في مباراته أمام باريس سان جيرمان المقرر إقامتها الأربعاء في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال ناغلسمان في مؤتمر صحافي عقد يوم الثلاثاء: إنه يستعيد الإيقاع تدريجياً. لا أعتقد أنه سيبدأ، ولكن هذا الأمر لم يتم حسمه بعد.

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وأضاف: من المهم أيضا أن نجلب الجودة من مقاعد البدلاء. إذا لم يبدأ ساديو المباراة من البداية، يمكنه أن يكون لاعبا حاسما عندما يشارك من على مقاعد البدلاء.

وتغلب بايرن ميونخ على سان جيرمان بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت بباريس.