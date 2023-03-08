بخماسية بروج.. بنفيكا أول الواصلين إلى ربع نهائي "الأبطال"

تأهل بنفيكا البرتغالي إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الساحق على ضيفه كلوب بروج البلجيكي 5 - 1 يوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز بنفيكا 2 - صفر ليتفوق الفريق البرتغالي في مجموع اللقاءين بنتيجة 7 - 1.

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وتقدم بنفيكا بهدف مبكر في الدقيقة الثانية بواسطة جواو ماريو لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو (فار) وتقدم رافا سيلفا بهدف لبنفيكا في الدقيقة 38 عبر تصويبة قوية بقدمه اليمنى مستغلا تمريرة غونزالو راموس.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول تقمص غونزالو راموس دور البطولة وسجل الهدف الثاني لبنفيكا بتمريرة حاسمة من جواو ماريو.

وعاد غونزالو راموس وسجل الهدف الثاني له والثالث لبنفيكا في الدقيقة 57 بتسديدة بقدمه اليسرى بعد تمريرة من أليكس غريمالدو.

وحصل بنفيكا على ضربة جزاء نتيجة عرقلة اباكار سيلا لجيلبرتو جونيور، ليسجل منها جواو ماريو رابع أهداف الفريق البرتغالي في الدقيقة 71.

وشهدت الدقيقة 78 الهدف الخامس لبنفيكا عن طريق ديفيد نيريس مستغلا تمريرة جواو نيفيس، حيث استعان الحكم بتقنية الفيديو (فار) قبل احتساب الهدف.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة رد بيورن ماير بالهدف الوحيد لكلوب بروج.