تشيلسي ينتفض.. ويقصي دورتموند من "الأبطال"

وضع القراءة
100% حجم الخط
تأهل تشيلسي الإنجليزي لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2 - صفر يوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر.
وثأر تشيلسي من هزيمته في مباراة الذهاب بهدف دون رد وتفوق في إجمالي نتيجتي مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2 - 1 ليتأهل لدور الثمانية من البطولة القارية.
مادة اعلانية
وحسم تشيلسي الفوز بهدف في كل شوط سجلهما كاي هافيرتز ورحيم ستيرلينغ على الترتيب، كما ألغى الحكم هدفين لصالح الفريق الإنجليزي.
وتقدم ستيرلينغ بهدف لتشيلسي قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول ثم أضاف هافيرتز الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 53.
اقرأ أيضاً
-
رغم النتائج الهزيلة.. بوتر لايزال يحظى بدعم ملاك تشيلسيأكد غراهام بوتر مدرب تشيلسي، أنه لا يزال يحظى بدعم ملاك النادي لكنه اعترف بتحمله مسؤولية النتائج السيئة للفريق.ووقع بوتر تحت ضغط هائل عقب تحقيق ... رياضة
-
أرسنال يصعق بورنموث بهدف قاتل.. وفوز تشيلسيقلب فريق أرسنال تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه بورنموث إلى فوز 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السادسة والعشرين من الدوري ... رياضة عالمية
-
تشيلسي يتطلع للعودة أمام دورتموند وإنقاذ مدربهبعد أن استعاد توازنه شيئا ما في الدوري الإنجليزي، يتأهب تشيلسي للمواجهة الحاسمة التي يخوضها على ملعبه أمام بوروسيا دورتموند الألماني يوم الثلاثاء في ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية