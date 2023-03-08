تن هاغ: برونو فرنانديز سيبقى قائداً لمانشستر يونايتد

أكد إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد أن برونو فرنانديز سيحمل شارة القيادة خلال غياب هاري ماغواير عن المباريات، رغم انتقاده أداء اللاعب في الخسارة 7-0 أمام ليفربول وذلك قبل مواجهة ريال بيتيس في أدوار خروج المغلوب لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس.
وحافظ يونايتد على سجله الخالي من الهزيمة في 11 مباراة قبل التوجه إلى أنفيلد، لكنه تعرض لأسوأ هزيمة منذ خسارته 7-صفر أمام وولفرهامبتون واندرارز في 1931.
وقال بعض اللاعبين السابقين إن فرنانديز يجب أن يُجرد من شارة القيادة بسبب سلوكه المشاكس في المباراة.
وأبلغ تن هاغ الصحفيين يوم الأربعاء بعد سؤاله عما إذا كانت شارة قيادة الفريق ستظل من نصيب فرنانديز: نعم بالطبع، أعتقد أنه يقدم موسما رائعا ولعب دورا كبيرا في وجودنا في هذه المكانة.
وواصل: إنه يمد الفريق بالطاقة ويجتهد ويسير في الطريق الصحيح. إنه يوجه اللاعبين. كما أنه مصدر إلهام للفريق بأكمله.
وتابع: لا يوجد شخص متكامل. الجميع يرتكب الأخطاء. أنا حقا سعيد بوجود برونو فرنانديز في فريقي، وسعيد به كقائد للفريق حين لا يكون هاري ماغواير في الملعب.
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