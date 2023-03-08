جيسوس يعود إلى تدريبات أرسنال بعد غياب طويل

تدرب البرازيلي غابرييل جيسوس مع زملائه في فريق أرسنال الإنجليزي، وذلك قبل مواجهة يوم الخميس مع مضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي، في الوقت الذي يسعى فيه مهاجم الفريق اللندني للعودة مجددا بعد غياب دام لثلاثة أشهر بسبب الإصابة.

وتألق جيسوس منذ انضمامه إلى أرسنال قادما من مانشستر سيتي في يوليو الماضي، ليساعد أرسنال على تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكنه لم يلعب منذ تعرضه لإصابة في الركبة في ديسمبر الماضي.

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وبعد أن خضع لعملية جراحية للعلاج من الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب البرازيل في كأس العالم، عاد جيسوس للتدريبات الخفيفة الشهر الماضي.

وفي الوقت الذي قال فيه الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال بأن اللاعب ليس ببعيد من العودة وذلك قبل مباراة بورنموث المثيرة والتي فاز بها الفريق 3 - 2 يوم السبت الماضي، أضاف أن اللاعب لديه الكثير لفعله قبل العودة لقائمة الفريق في المباريات.

ورغم ذلك، تلقى أرسنال دفعة معنوية هائلة بعدما عاد جيسوس ليتدرب مع زملائه قبل مواجهة سبورتنغ لشبونة في دور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وسجل جيسوس خمسة أهداف في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي مع أرسنال وصنع خمسة أهداف، ويتفوق عليه في فريقه كل من بوكايو ساكا (تسعة أهداف) ومارتن أوديغارد (ستة) هذا الموسم.

وبعد السفر إلى لشبونة لمواجهة دور الستة عشر مع سبورتنغ، سيزور أرسنال ملعب فولهام في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، في محاولة للحفاظ على فارق الخمس نقاط على مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري.