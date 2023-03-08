كلينسمان يستهدف الفوز بكأس آسيا مع كوريا الجنوبية

لم يهدر يورغن كلينسمان المدرب الجديد لمنتخب كوريا الجنوبية سوى القليل من الوقت لتحديد هدفه الأول بعد وصوله إلى مطار إنشيون يوم الأربعاء، قائلا إنه يريد إنهاء فترة غياب الفريق عن لقب كأس آسيا لكرة القدم الممتدة لأكثر من 60 عاما.

ووقع كلينسمان مدرب ألمانيا السابق والبالغ عمره 58 عاما عقدا حتى نهائيات كأس العالم 2026 ليخلف باولو بينتو الذي استقال من منصبه في ديسمبر بعد خسارة كوريا الجنوبية أمام البرازيل في دور الستة عشر بكأس العالم 2022.

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وكانت كوريا الجنوبية أول بطل لكأس آسيا عام 1956 وفازت بالمسابقة للمرة الأخيرة عندما استضافت البطولة واحتفظت بلقبها عام 1960، وتأهل الفريق إلى نهائيات 2023 في قطر والتي تأجلت حتى يناير المقبل.

وقال كلينسمان للصحفيين: هدفنا هو الفوز بكأس آسيا العام المقبل. عندما يكون لديك فريق وتاريخ في اخر 20 أو 25 عاما تم بناؤه بواسطة مدربين مثل غوس هيدينك وأولي شتيلكه وباولو بينتو، أعتقد أن الهدف يجب أن يكون الفوز بكأس آسيا.

وقاد الهولندي هيدينك كوريا الجنوبية إلى قبل نهائي كأس العالم 202 وفي ديسمبر الماضي تحت قيادة المدرب البرتغالي بينتو صعقت كوريا منتخب البرتغال في طريقها إلى دور الستة عشر لكأس العالم.

كما أقصت كوريا الجنوبية المنتخب الألماني البطل السابق من دور المجموعات في كأس العالم 2018.

وقال كلينسمان: الفوز هو الهدف لأنك أثبتت قدرتك في قطر وتغلبت على منتخبات كبيرة مثل البرتغال وقبل أربع سنوات تغلبت على ألمانيا، إذن فأنت قادر على تقديم أداء جيد للغاية، وعندما أتيحت هذه الفرصة وتحدثنا، كنت متحمسا للغاية لأنني أعتقد أنه فريق جيد جدا.

وفاز كلينسمان، الذي تم الإعلان عن توليه المسؤولية الشهر الماضي خلفا لبينتو، بكأس العالم 1990 كلاعب قبل أن يقود منتخب بلاده ألمانيا كمدرب إلى الدور قبل النهائي من نسخة 2006.

وتولى كلينسمان تدريب ناديه السابق بايرن ميونخ خلال موسم 2008-2009 قبل أن يصبح مدربا للمنتخب الأميركي خلال الفترة 2011-2016، ومن ثم درب هيرتا برلين لمدة 10 أسابيع في 2020.

وستكون أول مباراة لكلينسمان مع كوريا الجنوبية عندما تستضيف كولومبيا وديا في 24 مارس الحالي.