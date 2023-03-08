لم يتوقف لـ90 دقيقة.. قضية جنسية بطلها نجم مانشستر سيتي

يواجه الدولي الإنجليزي كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي عقوبة السجن لعامين بتهمة التحرش الجنسي العلني، وذلك في حلقة جديدة من قضايا الاعتداء الجنسي والاغتصاب التي تلاحق لاعبي كرة القدم منذ بداية العام الحالي.

ويقبع داني ألفيش لاعب منتخب البرازيل خلف القضبان بعد اتهامه باغتصاب فتاة في مدينة برشلونة الإسبانية، كما يخضع أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب وباريس سان جيرمان للتحقيق في اتهامه باغتصاب فتاة أواخر فبراير الماضي.

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وكشفت صحيفة "الصن" يوم الأربعاء تفاصيل صادمة عن اللاعب الدولي الإنجليزي السابق الذي التقطته كاميرا أحد حانات مدينة مانشستر يوم الأحد وهو في وضع غير لائق رفقة امرأتين، قبل أن يتصرف بطريقة مشينة لمدة طويلة.

وقالت الصحيفة البريطانية واسعة الانتشار: الكاميرات رصدت ووكر وهو يتحرش بامرأتين قبل أن يقوم بأفعال مشينة على العلن، واستمر ذلك لمدة قاربت 90 دقيقة دون أن يتوقف، ما قد يعرضه إلى عقوبة الحبس بحسب قانون الجرائم الجنسية في بريطانيا.



وأتبعت "الصن": لم يكن ووكر، الذي كان قبل الحادثة بساعات أساسياً في مباراة سيتي ونيوكاسل، يستطع الوقوف إذ كان في حالة سكر ولم يستطع حتى المشي بطريقة طبيعية.

وكشف متحدث باسم شرطة شيشرعن بدء متابعة الموضوع وقال في تصريح نقلته الصحيفة: الشرطة تراقب مقطعاً مرئياً يكشف عن تصرفات مشينة حدثت في إحدى المناطق وسيتم متابعتها والتحقيق فيها.

وكان ووكر أحد العناصر التي شاركت مع منتخب إنجلترا في كأس العالم الأخيرة والتي ودعها منتخب "الأسود الثلاثة" من ربع النهائي بعد الخسارة أمام فرنسا.