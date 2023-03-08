مورينيو: لا توجد نقاط ضعف في ريال سوسييداد

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي أنه من الصعب إيجاد أي نقاط ضعف في فريق ريال سوسييداد الإسباني، وذلك قبل مواجهة الفريقين في ذهاب دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وفاز مورينيو، مدرب روما الحالي، بلقب الدوري الأوروبي مرتين مع بورتو البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، كما قاد الفريق الإيطالي لتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

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ويقدم روما موسما مميزا في بطولة الدوري الإيطالي كذلك، حيث يحتل المركز الرابع كما أنه اجتاز فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي في الدور السابق في الدوري الأوروبي.

ويستعد روما الآن لمواجهة ريال سوسييداد للمرة الأولى في مسابقة أوروبية، حيث ستقام المباراة الأولى في ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية يوم الخميس.

وقبل المباراة قال مورينيو عن منافس روما في المباراة المقبلة: "إنهم فريق ممتاز ومن الصعب إيجاد نقاط ضعف لديهم، كما أن لديهم مدربا جيدا للغاية والفريق يؤدي بشكل جيد جدا، أنهم منظمون على المستويين الدفاعي والهجومي، ولديهم لاعبون جيدون للغاية".

وتابع: "هم يحتلون المركز الرابع في الدوري الإسباني خلف الفرق الثلاثة الكبار المتواجدين دائما، أنه فريق رائع حقا ولا يمكن القول بأننا كنا محظوظين بمواجهتهم حسبما أسفرت القرعة".