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النجم الفرنسي عاد للمشاركة بعد غياب امتد منذ الصيف الماضي بسبب الإصابة

إبعاد بوغبا من قائمة يوفنتوس الأوروبية لـ "أسباب تأديبية"

ميلان - فرانس برس
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لن يشارك لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا في مباراة فريقه يوفنتوس ضد ضيفه فرايبورغ الألماني يوم الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي لكرة القدم يوروبا ليغ "لأسباب تأديبية"، وفق ما قال مصدر في النادي الايطالي لوكالة فرانس برس.

غاب بوغبا عن الموسم بأكمله تقريبًا بسبب إصابة في الركبة ولم يتواجد اسمه ضمن قائمة الفريق لمواجهة فرايبورغ.

قال مصدر في البيانكونيري لوكالة فرانس برس إن المدرب ماسيميليانو أليغري لم يستدع ابن الـ29 عامًا لأنه وصل متأخرًا إلى اجتماع الفريق مساء يوم الأربعاء.

سجّل بطل العالم 2018 الأسبوع الماضي ظهوره الأول مع يوفنتوس منذ عودته من مانشستر يونايتد الإنجليزي الصيف الماضي، ودخل بديلا في كل من الفوز في ديربي المدينة ضد تورينو يوم الثلاثاء والخسارة ضد روما يوم الأحد.

تعرض لإصابة في يوليو الماضي وخضع لجراحة في سبتمبر حرمته من انطلاق الموسم ومن مونديال قطر 2022 الذي تنازلت فيه فرنسا عن لقبها بخسارتها أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

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