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بايرن باريس دوناروما تشوبو موتينغ
موتينغ يحتفل بتسجيل الهدف الأول

بايرن يواصل سطوته على باريس ويقصيه من دوري الأبطال

ميونخ - د ب أ
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واصل بايرن ميونخ تكريس عقدته لضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي وتأهل على حسابه لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب عليه 2 صفر يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وافتتح النجم الكاميروني إيريك مكسيم تشوبو موتينغ التسجيل لمصلحة بايرن في الدقيقة 61 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، وأضاف البديل سيرج غنابري الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 90، بعد مرور 4 دقائق فقط على نزوله إلى أرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء.

واقتنص بايرن بطاقة الترشح لدور الثمانية في البطولة التي توج بها 6 مرات عن جدارة، بعدما كرر اليوم فوزه على سان جيرمان، بعدما سبق أن تغلب 1 -صفر على الفريق الفرنسي في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، ليفوز 3 -صفر على منافسه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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