بيولي: ميلان سيذهب إلى ربع النهائي بثقة وإيمان

أكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان أن فريقه يمكن أن يجرؤ على أن يحلم بالسير في مشوار دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للنهاية بعدما أطاح بتوتنهام هوتسبير ليبلغ دور الثمانية لأول مرة منذ 2012.

وحقق ميلان الفوز 1-صفر في مجموع المباراتين بعد تعادله سلبيا على ملعب توتنهام في ليلة شديدة البرودة في لندن حيث خرج أصحاب الأرض من البطولة الأوروبية الأبرز.

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وقال بيولي: أود أن أعتقد أنه لا يوجد شيء مستحيل في الرياضة. من الواضح أنه لم يبق سوى الأفضل في أوروبا وكل جولة تزداد صعوبة، لكنني متأكد من أن جميع التجارب الأوروبية وخاصة السلبية منها تساعدنا على الارتقاء للمستوى، والآن يجب أن نذهب إلى دور الثمانية بثقة وإيمان.

وبدل ميلان بدايته السيئة للعام حيث يحتل حاليا المركز الخامس في الدوري الإيطالي متساويا في رصيد النقاط مع روما الذي يحتل المركز الرابع والأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال بيولي: اللعب في دوري أبطال أوروبا أمر رائع وممتع ومهم لميلان. لذلك فإما الفوز باللقب وهو ما لن يكون سهلا، أو نحاول التأهل للبطولة من خلال احتلالنا أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي.

وحجز ميلان مقعده في دور الثمانية مع تشيلسي وبايرن ميونخ وبنفيكا، بينما سيتم تحديد الفرق الأربعة المتبقية الأسبوع المقبل.

وأضاف المدرب الإيطالي: سنواجه منافسا رائعا الدور المقبل، لكن توتنهام فريق كبير أيضا ويمكننا دائما أن نقول كلمتنا. من الجيد أن نحلم. الآن نحن بحاجة إلى التركيز على الدوري المحلي.

وستجرى قرعة دور الثمانية في 17 مارس الحالي.