زوجة حكيمي "مدمّرة" نفسياً وترفض العودة إلى المنزل

رفضت الممثلة الإسبانية هبة عبوك العودة والعيش في منزلها وزوجها أشرف حكيمي بالعاصمة الفرنسية باريس بعد التحقيق معه بتهمة اغتصاب، وتوجهت إلى العاصمة الإسبانية مدريد حيث تعيش في إحدى ضواحيها.

واستجوبت الشرطة الفرنسية حكيمي لاعب منتخب المغرب وباريس سان جيرمان الأسبوع الماضي بعدما اتهمته فتاة باغتصابها في منزله في وقت سابق من ذات الأسبوع.

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ونقل موقع "لا رازون"الإسبانية عن مصادر مقربة من الممثلة المعروفة أنها "مدمرة" للغاية بعد انتشار قصة اغتصابه لفتاة أثناء سفرها خارج فرنسا، حيث يعيش الزوجان مع طفليهما.

وواصل: اختارت عبوك العودة إلى مدريد حيث تملك منزلاً في أحد الضواحي القريبة من العاصمة، إذ ترغب بالابتعاد عن زوجها اللاعب في الفترة الحالية، وسط أخبار عن بدء إجراءات الانفصال بين الطرفين.



ونفت محامية حكيمي الاتهامات التي أطلقتها الفتاة، مؤكدة ثقتها ببراءة موكلها من جميع التهم التي وجهت له.

وشارك حكيمي في مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان يوم الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي شهدت خروج فريقه من المسابقة.