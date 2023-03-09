ضربة موجعة لريال مدريد.. الشكوك تحيط بسلامة بنزيمة

تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة مع ريال مدريد ضد ضيفه إسبانيول السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد غيابه عن الحصة التدريبية الخميس.

ولم يتدرب بنزيمة مع زملائه هذا الأسبوع بسبب مشكلة في الكاحل وفق ما أفادت تقارير إسبانية.

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وكشف مصدر في النادي لوكالة "فرانس برس" أن مشاركة الفرنسي ضد إسبانيول تتعلق بإمكانية مشاركته في التدريبات الجمعة من عدمها، مضيفًا أنه تمرن بمفرده خلال الأسبوع.

وأشار النادي في بيان الخميس أن بنزيمة تدرب في صالة داخل منشآت النادي.

وأكدت تقارير أن المهاجم ليس موضع شك بالنسبة لمواجهة ليفربول الإنجليزي الأربعاء في مدريد في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد فوز النادي الإسباني 5-2 على ملعب أنفيلد ذهابًا.

وعانى بنزيمة من العديد من الإصابات هذا الموسم وغاب عن منتخب فرنسا في مونديال 2022.

ويحتل نادي العاصمة المركز الثاني في الليغا على بُعد 9 نقاط من غريمه برشلونة المتصدر.