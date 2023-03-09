كلينسمان ينتظر "ابتسامة" سون بعد أسبوعين

دعا الألماني يورغن كلينسمان، المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم، نجم الفريق سون هيونغ مين لإعادة اكتشاف أفضل إمكانياته من جديد، مشيرا إلى أن موقف فريق توتنهام الصعب حال دون تقديم اللاعب لمستوى جيد.

ولم يقدم سون الموسم المنتظر منه حتى الآن مع توتنهام، حيث سجل خمسة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي، وهو الذي تشارك جائزة الحذاء الذهبي مع محمد صلاح في الموسم الماضي، ثم انتقلت الأزمات معه لمسيرته الدولية.

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وارتدى المهاجم قناعا واقيا في كأس العالم الأخيرة العام الماضي، بعد إصابته بكسر في الوجه قبل البطولة التي فشل في هز الشباك بها في أربع مباريات شارك بها.

وقدم سون أداء لم يكن كافيا لتوتنهام في مواجهة ميلان الإيطالي يوم الأربعاء، ليخرج الفريق من دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، الأمر الذي جعل مستقبل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي محل شك.

ورغم ذلك، فإن مدربه الجديد في المنتخب، لا يزال واثقا من قدرته على العودة لمستواه المعهود قائلا: أنا من أكبر محبي سون، لا شك في ذلك، كان لديه كأس عالم صعبة للغاية لأنه لم يكن لائقا صحيا بنسبة 100%.

وأضاف كلينسمان: لقد شاهدت كل المباريات بالطبع وأشعر به، لكن أعتقد أنها فترة طبيعية يمر بها أي لاعب، كما أن الموقف في توتنهام ليس سهلا في بعض الأحيان، أتمنى أن أراه في المنتخب خلال أسبوعين، وأن يأتي وهو مبتسم ومتعطش للعب مع المنتخب الوطني.



وتم اختيار كلينسمان كمدير فني للمنتخب الكوري الجنوبي الشهر الماضي خلفا للبرتغالي باولو بينتو الذي رحل عن منصبه عقب خروج الفريق من كأس العالم بدور الستة عشر بالهزيمة 1 - 4 من البرازيل.