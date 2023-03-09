كونتي: رغم الخروج الأوروبي.. توتنهام يتطور

يرى الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، أن الفريق قطع خطوة للأمام هذا الموسم رغم نهاية مشواره في دوري أبطال أوروبا بخسارته على يد ميلان الإيطالي بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الستة عشر.
وقال كونتي لمنصة "بي تي سبورت": إذا توجب علي أن أرى وضعية إيجابية، فإنها ستتمثل في أننا قطعنا خطوة للأمام، لعبنا في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي ولم ننجح في عبور دور المجموعات.
وأضاف: الآن قطعنا خطوة للأمام لكنها ليست كافية، وإذا أردنا أن تكون لدينا القدرة على التنافس، فعلينا أن نقاتل.
وأشار: هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي لا ننجح خلالها في التسجيل، أعتقد أن المباراة أمام ميلان كانت متوازنة، أعتقد أن بمقدورنا تقديم ما هو أفضل على مستوى الهجوم.
وأوضح المدرب الإيطالي: أتحدث عن الفريق بأكمله، ليس فقط المهاجمين، بإمكاننا اللعب بشكل أفضل كثيرا، لا يمكنني أن أقول أي شيء سلبي عن التزام اللاعبين، لقد بذلوا قصارى جهدهم منذ البداية وحتى النهاية.
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