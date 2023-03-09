مولر: ميسي "سهل".. المعاناة كانت أمام رونالدو

سخر الألماني توماس مولر لاعب بايرن ميونخ من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان عقب إقصاء الأخير من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، إذ قال إن مواجهة ميسي سهلة دائماً، بينما كان كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق والنصر الحالي هو ما يسبب المعاناة للفريق البافاري.
وواصل بايرن ميونخ سطوته على النادي الباريسي بعدما هزمه ذهابا وإيابا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا منهيا اللقاءين بشباك نظيفة، ويستمر بحث ميسي عن بطولة دوري أبطال أوروبا للعام الثامن على التوالي.
وقال مولر الذي حمل شارة القيادة في مباراة الأربعاء في تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية عن ميسي: أمام ميسي دائما تكون الأمور على ما يرام بخصوص النتائج في جميع المستويات، لكن على مستوى الأندية تحديدا فإن كرستيانو رونالدو كان يسبب مشكلة لنا عندما كان يلعب مع ريال مدريد.
ولم يحقق ميسي الفوز على ناد أو منتخب ارتدى قميصه مولر سوى 3 مرات من 10 منها مواجهتين وديتين للأرجنتين أمام ألمانيا في عامي 2010 و2012، فيما يعد اللقاء الرسمي الوحيد الذي انتصر فيه ميسي على مولر هو ثلاثية برشلونة النظيفة في دوري أبطال أوروبا 2014-2015.
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