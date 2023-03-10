كونتي: ريتشارليسون "أناني" ويعيش موسماً سيئاً

قال أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير، إنه صفى الأجواء مع ريتشارليسون بعدما وجه البرازيلي على ما يبدو انتقادات لمدربه على خلفية الخروج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد ميلان يوم الأربعاء.

وفي ظل تكهنات متزايدة بشأن مستقبل كونتي مع الفريق الإنجليزي، قال المدرب إنه "مستعد للموت" من أجل النادي لما تبقى من الموسم، الذي يسعى النادي لإنهائه في المربع الذهبي.

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ونزل ريتشارليسون (25 عاما) بديلا في التعادل السلبي مع ميلان وقال في مقابلة مع تلفزيون (تي.ان.تي) البرازيلي إنه كان من المفترض أن يلعب أساسيا وإنه تفاجأ بقلة مشاركته مع الفريق بقيادة كونتي.

وأطلقت بعض الجماهير صيحات استهجان ضد كونتي عندما قرر الدفع بالمدافع دافينسون سانشيز بدلا من المهاجم ديان كولوسيفسكي في الدقائق الأخيرة رغم حاجة توتنهام لهدف. وألمح المدرب بعد المباراة إلى أنه قد يرحل عن النادي قبل نهاية عقده في يونيو المقبل.

ولم يتطرق إلى تفاصيل بشأن مستقبله يوم الجمعة في مؤتمر صحافي قبل مواجهة نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز باستثناء قوله إن علاقته برئيس النادي دانييل ليفي جيدة لكنه تحدث باستفاضة عند سؤاله بشأن تصريحات ريتشارليسون.

وقال كونتي "أولا، شاهدت مقابلة ريتشارليسون. لم ينتقدني. لقد قال إن موسمه كان مزريا وهو محق. لم يكن موسمه جيدا".

وأضاف "تعرض لإصابات ولعب وهز الشباك في دوري الأبطال ثم شارك في كأس العالم وبعدها تعرض لإصابة خطيرة. لم يسجل أي أهداف (في الدوري) معنا. أعتقد أنه صريح جدا بالقول إن موسمه لم يكن جيدا. لم ينته موسمه بعد. إذا استحق اللعب، فسأمنحه الفرصة".

كما أبدى كونتي إحباطه لتركيز ريتشارليسون على وضعه الخاص وليس على المشكلات التي يواجهها الفريق.

وقال "عندما تتحدث عن وضعك الشخصي وليس عن الفريق فأنت تتصرف بأنانية. أخبر اللاعبين بأننا إذا أردنا تحقيق أمور مهمة والفوز بالألقاب، فعلينا أن نتحدث بصيغة الجمع وإلا فأنت تفكر في نفسك".

وأضاف "ارتكب خطأ واعتذر وكان من المهم بالنسبة لي أن أوضح مجددا أهمية روح الفريق. في هذا الصدد، يجب علينا أن نتحسن. يجب أن نتحلى بروح الفريق بصورة أكبر وأن نبدي روحا إيجابية خاصة في اللحظات السلبية".

ويحتل توتنهام المركز الرابع في جدول الترتيب لكنه يبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط أمام ليفربول خامس الترتيب الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.