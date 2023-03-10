يونايتد يغسل أحزان "سباعية" ليفربول برباعية بيتيس.. ويوفنتوس يفوز

تخلص مانشستر يونايتد من "محنة" خسارته التاريخية صفر - 7 أمام مضيفه وغريمه التقليدي ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما حقق فوزا كبيرا 4 - 1 على ضيفه ريال بيتيس الإسباني يوم الخميس في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وعلى ملعب (أولد ترافورد)، افتتح ماركوس راشفورد التسجيل مبكرا لمانشستر يونايتد في الدقيقة السادسة، لكن أيوزي بيريز أدرك التعادل لبيتيس في الدقيقة 32.

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وفي الشوط الثاني، أضاف أنتوني الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 52، قبل أن يضيف زميلاه البرتغالي برونو فيرنانديز والهولندي فاوت فيخهورست الهدفين الثالث والرابع للفريق الإنجليزي في الدقيقتين 58 و83 على الترتيب.

ويأتي هذا الانتصار الكبير، ليخفف "نسبيا" من حالة الإحباط التي سيطرته على محبي مانشستر يونايتد من الخسارة المذلة التي تعرض لها الفريق على ملعب (آنفيلد) في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

وبات يكفي مانشستر يونايتد الخسارة بفارق هدفين في مباراة العودة، التي تجرى بمدينة إشبيلية الإسبانية يوم الخميس القادم، من أجل مواصلة حملته نحو التتويج باللقب القاري.

وتقدم إشبيلية خطوة لا بأس بها نحو بلوغ دور الثمانية أيضا، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على فنربخشه.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني عن طريق خوان جوردان وإيريك لاميلا في الدقيقتين 56 و85 على الترتيب.

واكتفى يوفنتوس بتحقيق انتصار باهت 1 - صفر على فرايبورغ، حيث جاء هدف اللقاء الوحيد بواسطة نجمه الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا في الدقيقة 53.

وفرض التعادل الإيجابي 1 - 1 نفسه على لقاء شاختار دونيتسك مع فينورد روتردام، حيث تقدم الفريق الأوكراني بهدف عبر ياروسلاف راكيتسكي في الدقيقة 79، غير أن أزفيال بولود أحرز هدف التعادل في الدقيقة 88.