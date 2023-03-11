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روبرت ليفاندوفسكي

تشافي: ليفاندوفسكي يشبه ميسي ورونالدينيو

برشلونة - د ب أ
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شبه تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني، هدافه البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي بالنجم الأرجنتيني السابق للفريق، ليونيل ميسي، مع عودة ليفاندوفسكي للفريق الكتالوني عقب تعافيه من الإصابة.

ويتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 15 هدفا، لكنه غاب عن آخر مباراتين لبرشلونة بسبب الإصابة.

ولكن ليفاندوفسكي عاد لقائمة برشلونة خلال مواجهته أمام أتلتيك بيلباو يوم الأحد.

وقال تشافي يوم السبت في مؤتمر صحفي: روبرت يتدرب مع اللاعبين منذ يوم الخميس، بعد انقطاعه لعدة أيام، وهو مستعد. إنه في حالة طيبة ودائما يرغب في اللعب.

وأضاف: نحن سعداء حقا بوجوده هنا معنا، أقارنه بلاعبين مثل رونالدينيو وميسي، لقد غير عقلية الفريق، إنه قائدنا وجميع لاعبينا ينضجون معه.

وأشار: لقد فزنا في غيابه لكننا افتقدنا إليه، نهاجم بشكل أفضل في وجود ليفاندوفسكي، إنه يضغط بشكل قوي في الهجوم، إنه لاعب حاسم بالنسبة لنا.

ويفتقد برشلونة لجهود بيدري وعثمان ديمبلي بسبب الإصابة أمام بيلباو كما يغيب رونالد اراوخو للإيقاف.

وقد يشارك إيريك غارسيا منذ البداية في خط دفاع برشلونة يوم الأحد.

وأثنى تشافي على غارسيا بالقول: إنه محترف رائع، إنه لا يشارك بالصورة التي يستحقها، لكنه يواجه منافسة في ناد كبير مثل برشلونة.

وختم بالقول: إنه لاعب للحاضر والمستقبل، أعول عليه، إنه دائما يلعب بشكل جيد عندما يتواجد داخل الملعب، إنه قدوة داخل غرفة خلع الملابس.

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