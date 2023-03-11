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بيريز رئيس ريال مدريد

ريال مدريد يدعو إلى اجتماع طارئ لمناقشة "فساد" برشلونة

مدريد - د ب أ
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دعا نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم مجلس إدارته لاجتماع عاجل يوم الأحد لمناقشة ما وصفه النادي الملكي بأنه "شبهات فساد" لدى غريمه برشلونة.

وكانت إذاعة "سير كتالونيا" قد ذكرت في فبراير الماضي أن برشلونة دفع 1.6 مليون يورو بين عامي 2016 و2018 للشركة التي يملك حصة منها، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام في إسبانيا.

وذكرت صحيفة "البايس" أن الشركة، التي تحمل اسم "داسنيل 95 إس.إل" أعدت تقارير مكتوبة وتقييمات على أقراص "دي.في.دي" للحكام قبل مباريات.

وذكر مكتب المدعي العام يوم الجمعة أن ممثلي الادعاء قدموا شكوى ضد برشلونة واثنين من رؤسائه السابقين، فيما يتعلق بتلك المدفوعات المزعومة.

وأصدر ريال مدريد بيانا يوم السبت نشره عبر الموقع الرسمي على الإنترنت ذكر فيه :نظرا لخطورة الاتهامات التي وجهها مكتب المدعي العام في برشلونة ضد نادي برشلونة واثنين من رؤسائه، للشكوك القائمة على الفساد والعلاقة مع نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، استدعى الرئيس مجلس الإدارة بشكل عاجل يوم الأحد 12 مارس 2023 الساعة 12:00 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي يراها ريال مدريد مناسبة في هذا الشأن.

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