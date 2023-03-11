ريال مدريد يهزم إسبانيول بثلاثية

قلب ريال مدريد تأخره بهدف أمام ضيفه إسبانيول إلى فوز 3 -1 يوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم المهاجم المخضرم خوسيلو بهدف لإسبانيول في الدقيقة الثامنة لكن البرازيلي فينيسيوس جونيور رد بهدف للريال في الدقيقة 23 ثم أضاف مواطنه إيدير ميليتاو الهدف الثاني في الدقيقة 39 وفي الثواني الأخيرة للمباراة سجل البديل ماركو اسينسيو الهدف الثالث للنادي الملكي.
الفوز رفع رصيد الريال إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف برشلونة المتصدر والذي يلتقي مع مضيفه اتلتيك بيلباو يوم الأحد، وتوقف رصيد إسبانيول عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.
وتنتظر الريال مواجهة قوية يوم الأربعاء المقبل أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الساحق ذهابا بخمسة أهداف مقابل هدفين.
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