سبيزيا يصعق إنتر قبل مواجهة بورتو الأوروبية

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فاز فريق سبيزيا على ضيفه إنتر ميلان 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم سبيزيا بهدف سجله دانييل مالديني في الدقيقة 55 وتعادل إنتر ميلان بهدف سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل مبالا نزولا هدف الفوز لسبيزيا في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.
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ورفع سبيزيا رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 50 نقطة في المركز الثاني.
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