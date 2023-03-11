اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الهدف الأول عن طريق مالديني

سبيزيا يصعق إنتر قبل مواجهة بورتو الأوروبية

روما - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فاز فريق سبيزيا على ضيفه إنتر ميلان 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم سبيزيا بهدف سجله دانييل مالديني في الدقيقة 55 وتعادل إنتر ميلان بهدف سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل مبالا نزولا هدف الفوز لسبيزيا في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

ورفع سبيزيا رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 50 نقطة في المركز الثاني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا تأخرت محاكمة المتهمة بقتل الشاب السعودي الوليد الغريبي؟ لماذا تأخرت محاكمة المتهمة بقتل الشاب السعودي الوليد الغريبي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط