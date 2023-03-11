كفاراتسيخليا يقود نابولي للفوز على أتالانتا

وضع القراءة
100% حجم الخط
عزز نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه أتالانتا 2 -صفر، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 26 من المسابقة.
ورفع نابولي رصيده إلى 68 نقطة في المركز الأول، بفارق 18 نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، والذي خسر يوم الجمعة أمام سبيزيا 1-2.
مادة اعلانية
على الجانب الأخر تجمد رصيد أتالانتا عند 42 نقطة في المركز السادس.
وتقدم نابولي عن طريق خفيتشا كفاراتسيخليا في الدقيقة 60، قبل أن يضيف زميله أمير رحماني الهدف الثاني في الدقيقة 77.
اقرأ أيضاً
-
إيطاليا تمنع جماهير أينتراخت من حضور مباراة نابوليأعلن أينتراخت فرانكفورت يوم الثلاثاء أنه لن يتم السماح لمشجعيه بحضور مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع الماضي مع تخطيط وزارة ... رياضة عالمية
-
لاتسيو يوقف سلسلة انتصارات نابولي في الدوري الإيطاليأوقف فريق لاتسيو سلسلة انتصارات نابولي وتغلب عليه 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة ... رياضة
-
أوسيمن يقود نابولي للفوز على إمبوليعزز نابولي صدارته لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى 18 نقطة بعد فوزه بعشرة لاعبين 2-صفر على مضيفه إمبولي بهدفي فيكتور أوسيمن وأحد لاعبي صاحب ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية