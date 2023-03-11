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من لقاء نابولي وأتالانتا

كفاراتسيخليا يقود نابولي للفوز على أتالانتا

روما - د ب أ
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عزز نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه أتالانتا 2 -صفر، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 26 من المسابقة.

ورفع نابولي رصيده إلى 68 نقطة في المركز الأول، بفارق 18 نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، والذي خسر يوم الجمعة أمام سبيزيا 1-2.

على الجانب الأخر تجمد رصيد أتالانتا عند 42 نقطة في المركز السادس.

وتقدم نابولي عن طريق خفيتشا كفاراتسيخليا في الدقيقة 60، قبل أن يضيف زميله أمير رحماني الهدف الثاني في الدقيقة 77.

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