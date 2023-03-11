لاعبو الدوري الإنجليزي يتضامنون مع لينكر ضد "بي.بي.سي"

يعتزم لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عدم المشاركة في مقابلات تليفزيونية مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عقب مباريات يوم السبت، وسط تصاعد الخلافات بشأن إيقاف غاري لينكر مقدم برنامج "ماتش أوف ذا داي".
كانت "بي.بي.سي" قد أعلنت أن لينيكر لن يقدم برنامجه الشهير لحين إيجاد حل لنشاطه على منصات التواصل الإجتماعي.
وتلتزم "بي.بي.سي" بقواعد الحيادية لكن لينيكر الذي يعمل كصحفي مستقل ويقتصر عمله فقط على المنافسات الرياضية، انتقد سياسة اللجوء السياسي للحكومة البريطانية، عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي.
وقال متحدث باسم رابطة اللاعبين المحترفين: تم إخبارنا بأن اللاعبين المشاركين في مباريات يوم السبت لن يطلب منهم إجراء مقابلات مع برنامج ماتش اوف ذا داي.
وانسحب النقاد الرياضيون مثل آلان شيرر وإيان رايت من البرنامج، تضامنا مع لينكر.
وقال المتحدث باسم رابطة اللاعبين المحترفين: تحدثت الرابطة مع الأعضاء الذين يريدون اتخاذ موقف جماعي، ويرغبون في إظهار دعمهم لأولئك الذين اختاروا عدم المشاركة في برنامج الليلة.
وأوضح: خلال تلك المحادثات، أوضحنا أننا كرابطة، سندعم جميع الأعضاء الذين قد يواجهون عواقب عدم استكمال التزامات البث الخاصة بهم.
-
لينكر يبتعد عن تقديم برنامجه في (بي.بي.سي) بعد خلاف بشأن المهاجرينسيبتعد المهاجم السابق لمنتخب إنجلترا لكرة القدم غاري لينكر عن تقديم برنامجه في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد انتقادات وجهها لسياسة الهجرة ... رياضة
-
غوارديولا: لا يوجد مجال للخطأ في الدوري الإنجليزيأكد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أنه لا يوجد مجال للخطأ في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وقد يتسع ... رياضة عالمية
-
ليفربول يتعادل مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزيتعادل ليفربول دون أهداف مع كريستال بالاس صاحب الأرض في الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد عرض متواضع يوم السبت.وظهر ليفربول بلا أنياب هجومية، وفشل في ... رياضة عالمية