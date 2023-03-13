إشبيلية يكشف الحالة الصحية لبونو

غادر المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية، المستشفى ليواصل العلاج بمنزله بعد إصابته بإغماء في مواجهة ألميريا بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.
واصطدم بونو (31 عاما) بمدافع ألميريا سرديان بابيتش قبل أن يسقط فوق زميله أليكس تيليس في الدقيقة 32 ليخرج على محفة طبية. ونُقل إلى المستشفى للخضوع لفحوصات كإجراء احترازي.
وقال إشبيلية إن بونو تعرض لإغماء واستبعد الأطباء حدوث مضاعفات لذا ترك المستشفى وعاد للمنزل.
وشارك الصربي ماركو دميتروفيتش بدلا من بونو الذي ساهم في انجاز تاريخي للمغرب ببلوغ قبل نهائي كأس العالم 2022 في قطر.
وسبق أن غاب بونو عن مواجهة بلجيكا في كأس العالم في نوفمبر الماضي لشعوره بدوار قبل لحظات من بداية المباراة بدور المجموعات.
وقلب إشبيلية تأخره إلى فوز 2-1 على ألميريا بفضل ثنائية لوكاس أوكامبوس من ركلة جزاء وإريك لاميلا بعدما افتتح سيرجيو أكيمي التسجيل للفريق الضيف.
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