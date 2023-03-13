إصابة جديدة تبعد "الزجاجي" بوغبا عن يوفنتوس

سيبتعد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا مرة جديدة لثلاثة أسابيع عن المنافسات بعد تعرضه لإصابة جديدة في العضلة المقرّبة، ما يعني غيابه عن النافذة الدولية لمنتخب بلاده، وفق ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر مقرب من ناديه يوفنتوس الايطالي الاثنين.
وأشار يوفنتوس عبر موقعه الرسمي إلى أن بوغبا عانى من إصابة من الدرجة الأولى في العضلة المقربة في الفخذ الأيمن.
وأفاد مصدر في النادي لفرانس برس أنه لن يعود إلا بعد المباريات الدولية وسيغيب ثلاثة أسابيع.
وسجل بوغبا ظهوره الأول مع فريقه الجديد-القديم هذا الموسم في دقائق معدودة منذ بضعة أيام في الدوري ضد تورينو وروما، إلا أنه غاب عن المباراة الاخيرة الاحد ضد سمبدوريا بعد أن أصيب في التمارين الصباحية.
سيغيب بالتالي بطل العالم 2018 عن مبارتي فرنسا ضد هولندا وايرلندا في 24 و28 الشهر الحالي في مستهل تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.
لم يلعب مع "الديوك" منذ مارس 2022.
تعرض لإصابة في يوليو الماضي وخضع لجراحة في سبتمبر حرمته من انطلاق الموسم ومن مونديال قطر 2022 الذي تنازلت فيه فرنسا عن لقبها بخسارتها أمام الارجنتين بركلات الترجيح.
-
إبعاد بوغبا من قائمة يوفنتوس الأوروبية لـ "أسباب تأديبية"لن يشارك لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا في مباراة فريقه يوفنتوس ضد ضيفه فرايبورغ الألماني يوم الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي لكرة ... رياضة عالمية
-
بمشاركة بوغبا الأولى.. يوفنتوس يحسم ديربي تورينو برباعيةحسم فريق يوفنتوس مباراة الديربي التي جمعته بضيفه تورينو بنتيجة 4 - 2 يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في الوقت ... رياضة عالمية
-
بوغبا يقترب من مشاركته الأولى مع يوفنتوسعاد لاعب الوسط الفرنسي، بول بوغبا، الغائب عن مونديال قطر 2022 بسبب الإصابة لخضوعه لجراحة في ركبته مطلع سبتمبر، إلى تمارين فريقه يوفنتوس الإيطالي للمرة ... رياضة عالمية