السعودية تستضيف السوبر الإيطالي بمشاركة 4 فرق

ستكون السعودية مسرحاً للكأس السوبر الإيطالية في كرة القدم خلال أربعة من المواسم الستة القادمة وبمشاركة أربعة أندية عوضاً عن بطلي الدوري والكأس اعتباراً من 2024، وذلك وفق ما أعلنت رابطة الدوري الإثنين.

وسارت إيطاليا على خطى إسبانيا التي أدخلت تعديلاً على مسابقة الكأس السوبر اعتباراً من 2020 ووسعت المشاركة فيها لتشمل أربعة فرق عوضاً عن بطلي الدوري والكأس.

مادة اعلانية

ولم تؤكد الرابطة إذا كانت ستعتمد صيغة الأربعة فرق بشكل دائم، قائلة إنه "سيتخذ القرار بشأن صيغة الأعوام التالية في وقت لاحق".

وسيشارك في المسابقة بصيغتها الجديدة بطل الدوري ووصيفه وبطل الكأس ووصيفه.

وأفادت الرابطة أن أربع من النسخ الست القادمة ستقام في السعودية، بينها نسختا 2024 و2025.

وسبق للسعودية أن احتضنت الكأس السوبر الإيطالية ثلاث مرات منذ 2018، آخرها في يناير حين فاز إنتر على جاره ميلان بثلاثية نظيفة.

